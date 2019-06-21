«Скоро картошки не будет»: власти проигрывают «битву за урожай» 8 21.06.2019, 22:40

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Всему виной - аномальная жара.

Жара выше 30 градусов, сушь и недостаток дождей. Удастся спасти урожай? Таким вопросом задаются жители деревень Старая Белица и Зеленый Сад, что на Гомельщине, сообщает «Белсат».

«Слишком много воды носить приходится - триста литров как минимум. Сохнет все».

«Зерновые сохнут, огороды - все сохнет, дождя-то нет. Cкоро и картофеля не будет».

«Лук пропадает. Чеснок зимний у меня пропал. Все вянет - ничего не растет абсолютно, стоит бобылем. Все погорело», - рассказывают жители деревни Старая Белица Гомельского района.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в июне превысила климатическую норму почти на четверть, максимально воздух прогревался до 34 градусов. При этом осадков выпало всего треть от необходимого.

По всей стране посевы повреждены на площади почти 30 тысяч гектаров. Наиболее пострадала Гомельская область, говорят в Министерстве сельского хозяйства. Прогнозов на будущий урожай здесь не дают.

«Ситуация не стабилизировалась, она ухудшается, и оценку делать пока рано. Как и в прошлом году: мы не добрали урожая, но это не значит, что продовольственный рынок как-то пострадал - нет. Недостаток зерна мы компенсировали через импорт, производство животноводства не снизили. Бюджет от этого точно не пострадает - бюджетная нагрузка ежегодно только уменьшается. На финансовую деятельность сельских хозяйств это влияет», - отвечает представитель Министерства сельского хозяйства Василий Ядловский.

В прошлом году недобор урожая в Беларуси составил около 2 миллионов тонн, что повлекло за собой около 300 миллионов долларов убытков, говорит бывший советник министра сельского хозяйства. Сумеют страховые компании компенсировать такие потери агропредприятий?

«Это приведет к тому, что количество убыточных хозяйств увеличится. Сегодня их треть, а будет, конечно, больше. Поэтому цены могут увеличиться на молоко, на птицу, на яйца они могут вырасти», - говорит бывший советник министра сельского хозяйства Казимир Романовский.

Жаркую погода с небольшими дождями синоптики прогнозируют и на ближайшие недели.