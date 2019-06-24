Отпуск-2019: названы самые интересные города Африки 24.06.2019, 9:32

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Фото: shutterstock

К югу от Сахары расположено множество ярких мест для туристов.

Большинство туристов в Африке предпочитают изучать дикую природу континента, а не его культурные центры. 40% населения Африки к югу от Сахары живет в городах, но вы никогда не узнаете об их жизни, если посмотрите среднестатистический веб-сайт о путешествиях по Африке с изображениями грациозных жирафов, несущихся мимо акаций на фоне заката цвета выжженной охры.

На самом деле, к югу от Сахары расположено множество ярких, интересных и просто веселых мест. Вот — самые интересные города Африки, пишет vokrugsveta.ua.

Аддис-Абеба, Эфиопия

Эфиопия — одна из двух африканских стран, которые никогда не были колонизированы; она имеет один из самых старых алфавитов в мире и использует календарь, который примерно на семь лет и три месяца отстает от обычного (сейчас в Эфиопии 2012 год).

Как передвигаться по городу: можно на такси, но лучше — пешком.

Язык: амхарский, но широко распространен и английский.

Предположительно, именно в Эфиопии возник кофе, а общественная жизнь в Аддис-Абебе строится на его приготовлении и потреблении. Самая популярная форма — маккиато. Вам не придется долго искать традиционную кофейню: они установлены повсюду на углах улиц и в торговых центрах.

В Аддисе есть много музеев, которые стоит посетить, но если есть время только для одного, то лучше зайти в Национальный музей, где хранится знаменитый скелет Люси (афарского австралопитека), и где можно увидеть трон императора Хали Селассие.

Наиболее поражают средневековые картины, напоминающие о том, что Эфиопия стала христианским государством еще в 4 веке н.э.

Лусака, Замбия

Страна известна водопадом Виктория и самой быстроразвивающейся экономикой в мире (по данным Всемирного банка). Ранее Замбия назвалась Северной Родезией.

Как передвигаться: лучший вариант — такси.

Язык: английский, бемба и нянджа.

Обязательно посетите старейший рынок города — Мутендере. Хотя вечером довольно темно из-за проблем с электричеством и инфраструктурой, это лучшее время, чтобы посетить Мутендере. Небольшие магазинчики освещаются одинокими лампами и продают все — от газет до оборудования, безалкогольных напитков, местного пива Mosi и даже домашнего проса.

Попробуйте катату или катуби. Эти влажные, несладкие хлебцы изготавливаются из клубней орхидей, молотых орехов, перца чили и пищевой соды и продают их в основном женщины.

Можно прогуляться или прокатиться на велосипеде вдоль главной дороги, а затем остановиться в Университете Замбии, чей пасторальный кампус с прудами и пышной растительностью хорошо контрастирует с дерзким бетонным зданием.

В городе стоит посетить небольшой, но информативный Chilenje House. Это место, где отец нации доктор Кеннет Каунда жил в начале 1960-х годов и принимал изгнанных из Южной Африки членов запрещенной партии Африканский национальный конгресс.

Абиджан, Кот-д’Ивуар

Кот-д’Ивуар является крупнейшим в мире производителем какао и одним из крупнейших в мире производителей кофе. Именно здесь велась когда-то самая активная торговля слоновой костью.

Обойти: такси — дешевый и распространенный вид транспорта, но цены могут быть непредсказуемыми.

Язык: французский, бауле (на английском говорят, но далеко не все).

5 миллионов жителей Абиджана разбросаны по четырем разным кучоскам суши, каждая из которых, как кувшинка, выступает в лагуну Эбрие. К востоку от Йопугона находится Плато — деловой район. Модернистская архитектура этого района очень необычна и в основном развивалась в ходе экономического бума 1950-х и 60-х годов, известного как ивуарийское чудо.

Посетите замечательный собор Святого Павла — легкую белоснежную конструкцию итальянского архитектора Альдо Спирито, напоминающую арфу или взлетающего журавля.

Когда наступает ночь, стоит отправиться в Йопугон. Эту часть Абиджана местные жители называют районом радости. Дороги тут пыльные, а тротуары иногда бывают неровными или просто пропадают, но, как и во многих городах, где мало жилого пространства, вся жизнь Абиджана сосредоточена на его улицах.

Дакар, Сенегал

Страна известна политической стабильностью. Сенегал — один из крупнейших производителей арахиса в мире, а раньше был французской колонией.

Как передвигаться: те же правила, что и в Абиджане.

Язык: французский и волоф (на английском говорят мало).

Возможно, лучшая достопримечательность в Дакаре — это его пляжные рестораны, где клиентам подают свежевыловленную, приготовленную на гриле рыбу. Официанты часто предлагают выбежать в ближайший магазин на углу, чтобы купить пиво и принести его на ваш стол.

Одно из самых популярных мест — Les Phares des Mamelles. Это бар, ресторан и ночной клуб у подножия работающего маяка с видом на памятник Африканского Возрождения, а также популярное место среди туристов и местных жителей.

Сенегал, и в частности Дакар, известен своей музыкой, а самые масштабные музыкальные шоу города проходят в новом Большом театре National. Театр находится напротив не менее грандиозного Музея черных цивилизаций — выставочного пространства, финансируемого Китаем, в котором представлена история, культура и глобальное влияние Черной Африки на мир.

Недалеко от музея находится порт, где вы можете сесть на паром до острова Горе. В течение четырех столетий остров был одной из главных точек отправки похищенных западноафриканцев, которые были проданы в рабство в США и другие места.