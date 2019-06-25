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Вице-премьер Украины: ПАСЕ открыла «ящик Пандоры»

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  • 25.06.2019, 10:54
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Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возвращение российской делегации.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что после возвращения российской делегации в ПАСЕ на ее заседаниях будут звучать манипуляции и пропаганда Москвы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает nv.ua.

«ПАСЕ открыла ящик Пандоры — ради денежного взноса России, под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого РФ и так не выполняет», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она также задалась вопросом, доносил ли свою позицию относительно ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Париж и Берлин.

«Видимо, во время визитов главы государства в Германию и Францию не была четко и бескомпромиссно донесена позиция исполнительной власти Украины нашим партнерам, или такой позиции уже не было?» — добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.


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