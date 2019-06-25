На старые грабли? 2 Игорь Эйдман

25.06.2019, 17:56

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Чем может закончится близорукая и трусливая политика по отношению к России.

Возвращение России в ПАСЕ – очевидное продолжение политики умиротворения агрессора, которую ведет по отношению к путинскому режиму западный мир. «Ведя «политику умиротворения», западные государства рассчитывают на то, что путём уступок и компромиссов можно остановить агрессора. Таким образом, они, закрыв глаза на агрессию путинского режима (обвиняя его только на словах), надеются на то, что амбиции Путина будут удовлетворены за счет более слабых государств (Украины, например)».

Думаете эта цитата о вчерашнем ночном голосовании в ПАСЕ? Нет, это из Википедии о политике Англии и Франции перед Второй мировой войной. Я заменил только: гитлеровскую Германию на путинский режим, фашизм - на Путина, Австрию и Чехословакию - на Украину, прошлое время – на настоящее. Все остальное - один в один. Страшно даже подумать, но эта близорукая и трусливая политика может, как и в прошлый раз, закончиться катастрофой.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»