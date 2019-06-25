Бывший президент Армении Кочарян вновь арестован 1 25.06.2019, 19:03

Роберт Кочарян

Люди, находившиеся в зале заседания, аплодисментами приветствовали новый арест экс-президента.

Во вторник, 25 июня, судья Апелляционного уголовного суда Армении Армен Даниэлян постановил арестовать экс-президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта" (о массовых беспорядках в Ереване после президентских выборов в 2008 году), а также в получении взятки в особо крупном размере, передает DW.

Кочарян и его адвокаты в зале суда отсутствовали. Свое поведение они объяснили тем, что суд перед вынесением решения не дал возможности защите изложить свою позицию. А после вынесения решения адвокаты Кочаряна заявили о том, что будут опротестовывать его в Кассационном суде.

Люди, находившиеся в зале заседания и перед зданием суда, аплодисментами приветствовали новый арест экс-президента. А перед уголовно-исправительным учреждением, где будет содержаться Роберт Кочарян, некоторое время находились несколько десятков его сторонников, возмущенных решением суда.