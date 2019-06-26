Пенсионный «котел»: власти забирают доходы у 55-летних 35 26.06.2019, 8:59

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Повышение пенсионного возраста бесполезно, если в Беларуси будут тянуть с реформой пенсионной системы.

Министерство финансов и Министерство труда и соцзащиты измерят эффективность повышения пенсионного возраста и изучат, как оно сказалось на уровне пенсий, сообщил министр финансов Максим Ермолович на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам «палаты представителей», пишет «Завтра твоей страны».

Повышать пенсионный возраст в Беларуси начали в 2017 году, ежегодно увеличивая его на полгода. По плану, в 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины − в 63 года.

Экономист: Вряд ли можно говорить об увеличении пенсий

− Если платить пенсию меньшему количеству людей, то оставшимся пенсионерам действительно получится платить чуть больше, − отмечает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

Но рассматривать эту меру с точки зрения потенциала для повышения пенсий − некорректно.

− Мы на самом деле не увеличиваем котел, а перераспределяем: забираем деньги у 55-летних и передаем их более пожилым. Увидеть в этом какую-либо экономическую эффективность сложно, − считает эксперт.

Некоторые изменения в пенсионной системе, связанные с увеличением пенсионного возраста, заметны уже сейчас. В первые два года получателей пенсий стало меньше. Но все еще больше, чем было хотя бы в 2014 году.

Другое дело, что с помощью повышения пенсионного возраста можно отодвинуть на какое-то время нависающую проблему несостоятельности пенсионной системы. Это решение, которое помогает выиграть немного времени. Эффективной действующую меру можно будет назвать только в том случае, если она станет первым из шагов в сторону масштабных долгосрочных изменений.

Эффект от увеличения пенсионного возраста скоро иссякнет

Солидарная пенсионная система работает так: государство собирает деньги за счет налогов работников и отдает их пенсионерам. То есть работающие сейчас люди не копят на свою пенсию, а обеспечивают уже вышедших на заслуженный отдых. А когда они сами выйдут на пенсию, то ее будут формировать из отчислений занятых в экономике на тот период, напоминает экономист.

− Эта система очень эффективна, когда население растет. Ведь тогда на одного пенсионера приходится условно двое работающих. В условиях, когда население сокращается, она работать перестает, − говорит Лев Львовский.

Именно это происходит в Беларуси. Население страны стабильно уменьшается с 1995 года, когда его численность была 10,2 миллионов человек. В 2000 году население уменьшилось до отметки в 10 миллионов, в 2010-м – до 9,5 миллионов, а на 1 апреля 2019 года в стране числилось 9 миллионов 465 тысяч человек.

Так как вместе с уменьшением населения в целом в стране уменьшается количество трудоспособных, а пенсионеров, наоборот, становится больше, действующая пенсионная система функционировать уже не способна. Если в 2010 году в экономике было занято 4,7 миллиона человек, то в 2018-м – 4,34 миллиона.

Нагрузка на экономически активную группу граждан растет и после увеличения пенсионного возраста. В 2010 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 366 человек старше трудоспособного возраста, в 2016-м – 429, в 2018-м − 438. В 2020 году доля пенсионеров в общей численности населения достигнет 26,4%, а в 2030-м их количество превысит половину от числа трудоспособных граждан.

− С каждым новым поколением будет все больше пенсионеров на одного работающего. И нынешнюю пенсионную систему в таких условиях невозможно сделать хоть сколько-нибудь устойчивой, − подчеркивает Лев Львовский.

В определенный момент эффект, который получил пенсионный фонд от сокращения количества получателей пенсий, иссякнет, отмечает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики Национальной академии наук Анастасия Боброва.