Акции России дрогнули в ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина 1 26.06.2019, 9:33

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Российский рынок акций начал падение.

Российский рынок акций, установивший в минувший четверг исторический рекорд по индексу МосБиржи, не удержался на достигнутых высотах, сообщает finanz.ru.

На фоне резкого усиления напряженности на Ближнем Востоке, где США едва не ударили по Ирану после атаки на беспилотник над Персидским заливом, и под грузом мрачных ожиданий от торговых переговоров Дональда Трампа с Китаем фондовые индексы РФ снижаются на торгах во вторник, следуя за акциями EM.

Индекс МосБиржи просел на 0,55%, а в ходе утренних торгов опускался до минимальной за неделю отметки в 2738,99 пункта. Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 40 крупнейших российских компаний, потерял 0,62%, или 1 млрд долларов в пересчете на капитализацию.

За полтора часа до закрытия торгов в минусе остаются большинство голубых фишек: Сбербанк дешевеет на 1,62%, «Роснефть» - на 0,91%, «Газпром» - на 0,77%. Растут акции ЛУКОЙЛа (0,41%) и ВТБ (0,15%).

«Занимать выжидательную позицию инвесторов на мировых фондовых рынках настраивает высокая неопределенность вокруг результатов предстоящего саммита лидеров G-20 в конце недели и повышение напряженности в отношениях между США и Ираном, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. - На этом фоне сохраняется высокий спрос на защитные активы, в частности, золото».

Цена драгметалла во вторник обновила максимумы с 2013 года - 1442 доллара за унцию, прибавив 13% с начала месяца.

Накануне США ввели санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, отрезав как его самого, так всю его администрации от доступа к глобальной долларовой системе.

«Учитывая, что инструменты экономического давления на Иран практически исчерпаны, персональные санкции можно расценивать как символический ответный маневр на действия Исламской республики, но в тоже время это, вероятно, ограничит дипломатические возможности для урегулирования конфликта межу странами и тем самым повышает геополитическую напряженность, которая транслируется на мировые рынки», - отмечает Антонов.

«Моментом истины» для рынков и в том числе российского станет саммит глав стран «Большой двадцатки» 28-29 июня в Осаке, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны определиться: продолжать ли тарифную войну, которая катком прошлась по мировой торговле и которая, по расчетам МВФ, будет стоить глобальной экономике около 0,5% ВВП в 2020 году. В денежном выражении эта цифра эквивалентна 455 млрд долларов, что сопоставимо размером экономики ЮАР.

«Накануне саммита никто не ждет хороших новостей», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: на данный момент вполне возможен как сценарий, что такая встреча состоится и приведет к временному перемирию в торговой войне, как и сценарий, что ее вообще не будет.

При этом даже если встреча состоится, она, вероятно, не сможет предотвратить ухудшение американо-китайских отношений, которое стало набирать обороты после отмены встречи двух руководителей в мае, рассуждает эксперт.

С тех пор Трамп, напомним, поднял уже действующие тарифы на импорт из Китая на сумму 200 млрд долларов и начал готовить введение пошлин на товары еще на 300 млрд долларов, а также отрезал от американских технологий Huawei.

Со своей стороны, Китай ввел тарифы на американские товары и выпустил список неблагонадежных иностранных компаний, а также пригрозил ограничить экспорт редких металлов в США.

Речь идет о группе из 17 металлов, которые используются в производстве высоких технологий и на рынке которых Китай контролирует значительную часть мирового предложения. Квоты на их экспорт применялись Китаем до 2015, потом были отменены в результате переговоров по линии ВТО.