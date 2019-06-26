закрыть
26 июня 2019, среда, 12:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Туристы спасаются от жары в самых известных фонтанах европейских столиц

3
  • 26.06.2019, 10:57
Рим
Фото: Reuters

Cтолбики термометров во многих европейских городах подскочат до 40 градусов.

Аномальная жара, которая установилась в центральной и западной Европе, позагоняла местных жителей и многочисленных туристов в знаменитые фонтаны популярных европейских столиц, пишет unian.net.

В частности, в Париже людям особенно понравилось купание в фонтанах на Трокадеро - на фоне легендарной Эйфелевой башни.

Также активно водные процедуры в фонтанах принимают жители и гости столицы Италии - Рима. Не отстают от них и животные - как, например, вот эти голуби.

В случае, если ваше путешествие в Европу выпадает на ближайшие дни, рекомендуем вам быть внимательными в слишком жаркие дни. Для этого рекомендуем регулярно потреблять обычную питьевую воду, не злоупотреблять алкоголем, иметь при себе головные уборы или зонтики и стараться как можно меньше времени проводить на открытом пространстве в пик солнечной активности.

Париж
Фото: Reuters

популярное за неделю

Мнение

Не надо делать людей крайними
Не надо делать людей крайними Дмитрий Растаев
Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович
Джентльмены сдачи
Джентльмены сдачи Виталий Портников
Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович