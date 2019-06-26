Видеофакт: Гимном протестов в Гонконге стала христианская молитва 26.06.2019, 15:27

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При этом верующие христиане составляют всего 12% от населения автономии.

В Гонконге продолжаются массовые протесты против закона об экстрадиции в Китай.

Демонстранты выступают против возможности передачи жителей этой китайской автономии в КНР, сообщает svaboda.org.

Сегодня экстрадиция невозможна из-за договора китайцев с британцами. Оставив Гонконг, Великобритания договорилась с КНР, что к 2047 года эта административная единица будет сохранять автономию в составе Китая.

Протесты начались еще весной, но позже приостановились. Последние несколько недель на них выходило несколько миллионов человек. Мировые СМИ обращают внимание на то, что неофициальным гимном протеста стала христианская песня «Hallelujah to the Lord».

От начала в протестах участвовало группа христиан, которые обеспокоены тем, что принятие законопроекта может позволить Китаю преследовать верующих. Во время протеста они молятся, читают Библию и поют религиозные песни. Песню «Hallelujah to the Lord» подхватили и другие протестующие, в том числе неверующие.

Одни участники говорят, что песня очень легко запоминается, так как состоит из одного предложения. Другие объясняют, что религиозная песня могла снять напряженность и повлиять на полицию, которая не имеет права разгонять людей, которые молятся.

В Гонконге христиан - 12%. Самое распространенное вероисповедание - китайские религии (59,5%). 21% жителей района считают себя нерелигиозными.