Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе
- 26.06.2019, 16:50
Этого требовала премьер страны Майя Санду.
Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, подал в отставку в полном составе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом решении сообщила пресс-служба суда.
Административные обязанности главы суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан, пока не изберут нового председателя.
"Властям будет сообщено о прекращении полномочий судей и вакантных местах в Конституционном суде, чтобы компетентные органы могли выбрать кандидатов", - сообщает пресс-служба.
Председатель суда Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.
Напомним, 7-9 июня Конституционный суд Молдовы принял ряд решений, которые привели к политическому кризису в Молдове и фактическому двоевластию в стране.
В частности, суд признал неконституционным избрание руководства молдавского парламента и голосование за новое правительство. Также он временно отстранил президента Додона, чтобы и.о. премьера по версии Демпартии Павел Филип мог назначить досрочные выборы.
Впоследствии под давлением общественности и политиков суд решил отменить эти противоречивые решения.
Однако это не удовлетворило новую власть Молдовы: премьер Майя Санду призвала всех судей суда подать в отставку.
Эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что в Молдове не было оснований для роспуска парламента, а Конституционный суд нарушил свои процедуры и ни руководствовался Конституцией при принятии решений.