РФ заподозрили в попытке возродить конфликт в Северной Ирландии 26.06.2019, 21:22

Atlantic Council выявил аккаунты, распространявшие фейковые новости о Северной Ирландии.

Американский аналитический центр Atlantic Council проанализировал данные Facebook о выявлении аккаунтов, распространяющих фейковые новости, и обнаружил немало сообщений, ориентированных на Северную Ирландию и потенциально способных возродить конфликт в Европе, передает kasparov.ru.

Как отмечается в докладе, аккаунты, публикующие эти новости, действуют из России.

Причем действуют они не как "фабрика троллей", а через отдельные аккаунты, на которых посты появляются нерегулярно.

Так, среди новостей, появлявшихся на этих аккаунтах, была новость со ссылкой на якобы сделанное министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном (занимал этот пост до 1 мая) заявление о том, что содействие россиянам в покушении на Скрипалей в Солсбери оказали боевики Подлинной ИРА.

Также стало известно о письме от главы Демократической юнионистской партии Ирландии (DUP) Арлин Фостер в адрес главного переговорщика от Евросоюза по вопросам Брексита Мишеля Барнье. В этом письме Фостер заявила, что Северная Ирландия якобы готова выйти из Великобритании "на определенных условиях", которые DUP пришлет Барнье позже. На самом деле письма не было, но новость породила множество комментариев, в том числе о том, что Северная Ирландия после Брексита получит особый статус в ЕС.