Хорватка Пейчинович-Бурич избрана генсеком Совета Европы 26.06.2019, 22:21

Мария Пейчинович-Бурич

Представительница Хорватии сменит в должности генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Такое решение приняли тайным голосованием 26 июня делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сессия транслировалась на сайте ПАСЕ, передает gordonua.com.

По словам президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в голосовании приняло участие 264 делегата. 159 человек отдали голос за Пейчинович-Бурич, 105 поддержали ее оппонента, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

Представительница Хорватии сменит в должности генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Пятилетний срок полномочий Пейчинович-Бурич начнется 20 сентября 2019 года.

Ей 56 лет. Она член правой партии Hrvatska Demokratska Zajednica. С 2017 года являлась вице-премьером и главой МИД Хорватии в правительстве Андрея Пленковича.