Россия заявила об отзыве своих военных из Венесуэлы 2 27.06.2019, 7:39

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Все ли военные покинули страну, не уточняется.

Российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете "Ил-62", сообщило в среду, 26 июня, посольство РФ в Венесуэле на своей странице в соцсети Facebook. Не уточняется, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу, передает dw.com.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россиией по контрактам в военно-технической сфере".

Российская сторона поставила в Венесуэлу сложное оборудование, требующее соответствующего обслуживания, кроме того, специалисты из РФ обучали венесуэльский персонал. "Следует подчеркнуть, что речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки", - подчеркивается в дипломатическом сообщении.

Контракты на 11 миллиардов долларов

Как передает агентство "Интерфакс", Россия предоставила Венесуэле госкредит на приобретение военной техники, а сумма контрактов в военно-технической сфере оценивается в 11 миллиардов долларов (около 9,6 млрд евро). Среди прочего, венесуэльская сторона закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова АК-103, истребители, вертолеты и танки.

Ранее, 3 июня, американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы, и там почти не осталось российских военных советников.

До этого, в мае, госсекретарь США Майкл Помпео фактически обвинил Россию во вторжении в Венесуэлу. Он утверждал, что счет россиян в венесуэльских структурах безопасности "идет на сотни, если не больше".