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В России произошла аварийная посадка самолета: есть погибшие и раненые

  • 27.06.2019, 7:50
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Самолет Ан-24 летел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.

Двое пилотов погибли и семь человек получили ранения в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска, сообщает meduza.io.

По данным пресс-службы главы республики Бурятии, самолет, на борту которого находились 43 пассажира, вылетел утром 27 июня из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлета у лайнера отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. Самолет выгорел практически полностью.

Источник «Интерфакса» сообщает, что погибшие — командир и бортмеханик самолета. «Экипаж помогал спасти пассажиров. Командир до последнего не покидал борт. Спасти его было уже нельзя», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок. «После отказа техники самолет стал неуправляем. Экипаж ничего сделать не мог», — отметил источник.

Все пострадавшие доставлены в больницу, у них ранения средней тяжести. Всего, по данным медиков, за медицинской помощью обратился 21 человек, в основном у пострадавших мелкие ссадины и порезы.

По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.


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