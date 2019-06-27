Названа первая зарплата президента Украины Зеленского 17 27.06.2019, 14:35

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Вы удивитесь этой сумме.

Владимир Зеленский получил свою первую зарплату на посту Президента Украины и в Администрации рассказали, какую сумму начислили главе державы за первые 30 дней. Запрос на данную информацию подало издание "Фактор" и получило официальный ответ от Администрации президента Украины.

В документе указано, что за май 2019 года Владимир Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен ($484). Новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а из самого оклада было удержано 2 481 гривну ($95) обязательных сборов и налогов.