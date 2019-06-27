«Коммерсантъ»: Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замминистра обороны РФ 27.06.2019, 18:19

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Юнус-Бек Евкуров

Ранее Евкуров ушел в отставку на фоне протестов против передачи земель Ингушетии Чечне.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

Накануне, в среду, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. О своем решении покинуть пост главы республики Евкуров объявил в понедельник в специальном обращении, которое транслировалось по национальному телевидению Ингушетии.

Решение о досрочном сложении полномочий ингушский лидер принял на фоне продолжающихся с осени 2018 года протестов против договора об определении административной границы между Чечней и Ингушетией.

Временно исполняющим обязанности руководителя Ингушетии Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова, ранее занимавшим пост главы управлением Росприроднадзора по Самарской области.