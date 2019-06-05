Украина может заместить поставки дизельного топлива из Беларуси и РФ 5.06.2019, 20:57

Украинская портовая инфраструктура позволяет государству это сделать.

Существующая украинская портовая инфраструктура потенциально позволяет государству заместить объемы поставок дизельного топлива из Российской Федерации и Беларуси, однако для полноценного использования возможностей морского импорта необходимо вдвое снизить портовые сборы и ввести льготные тарифы на железнодорожные перевозки, считают в консалтинговой группе "А-95" (Киев), передает interfax.by.

Для увеличения морского импорта, по мнению экспертов группы, необходимо также на надлежащем уровне обеспечить нефтеперевалочные комплексы подвижным составом.

В то же время в "А-95" отмечают, что нынешняя морская инфраструктура не способна заместить поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG) из РФ и Казахстана даже на 50%. На этом фоне необходимым в среднесрочной перспективе является создание дополнительных мощностей по перевалке.

Комментируя морскую альтернативу, в компании также отметили и наличие рисков, в частности, угроза монополизации из-за доминирующего положения группы "Приват" на рынке портовой нефтеперевалки.

"В связи с этим правительству необходимо вернуться к активному участию в управлении Кременчугским НПЗ, в котором государству принадлежит 43% акций, и рассмотреть возможность участия в загрузке нефтью предприятия силами НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, важным шагом по повышению устойчивости рынка станет ликвидация "теневого" рынка, в частности, запуск с 1 июля 2019 года лицензирования операций с нефтепродуктами, внедрение системы мониторинга фактических остатков топлива на складах, а также модернизация системы администрирования топливного акциза. Помимо этого, приоритетным для Украины должно быть внесение в парламент законопроекта о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

"В случае если реализация данного комплекса мер не даст желаемого результата, правительству необходимо задействовать ограничительные механизмы в виде квот и пошлин по стране происхождения", - подытожили в консалтинговой группе.