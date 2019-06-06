Аграрии в минусе 10 Олег Шепелюк

6.06.2019, 15:10

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Что происходит с сельским хозяйством в Беларуси?

Объем сельхозпроизводства в январе — апреле 2019 года в Беларуси уменьшился на 0,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2018го, до 3,542 млрд руб., сообщил Белстат.

В сельскохозяйственных организациях объемы уменьшились на 0,3 %, до 3,406 млрд руб. Напомним, год назад наблюдался рост соответственно на 1,5 и 2 % по сравнению с январем — апрелем 2017-го. Лишь в феврале 2019 года общие объемы производства были больше, чем в аналогичном периоде 2018-го. В остальные месяцы нынешнего года, охваченные статистикой, результаты были хуже прошлогодних. Правда, не во всех регионах. Например, в Минской и Брестской областях агропромышленный комплекс увеличил объемы выпуска соответственно на 1,6 %, до 959,2 млн руб., и 3,6 %, до 722 млн руб. Хуже всех сработали аграрии Могилевской области: там падение составило 8,6 %. Помимо того, минусовали Витебская и Гродненская области (на 2,4 %), а также Гомельская (на 0,9 %).

На 1 мая 2019 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 0,5 %, или на 19,5 тыс. голов, по сравнению с аналогичной датой 2018-го, до 4263,7 тыс. голов. При этом численность коров в сельскохозяйственных организациях увеличилась на 4,2 тыс. голов, или на 0,3 %, до 1430,2 тыс. голов. Зато поголовье свиней уменьшилось сразу на 226,1 тыс. голов, или на 8,3 %, до 2489,2 тыс. голов.

Заметнее всего поголовье КРС сократилось в Могилевской (на 20 тыс. голов; -3,7 %) и Гомельской (на 19,2 тыс.; -2,7 %) областях. Чуть лучше обстояли дела в Витебской области. Там численность крупного рогатого скота уменьшилась на 9,4 тыс. голов, или на 1,7 %. Зато в трех других регионах поголовье увеличилось: в Гродненской области — на 6,4 тыс. голов (+0,9 %), Брестской — на 10,5 тыс. (+1,2 %), Минской — на 12,2 тыс. (+1,3 %).

Поголовье коров возросло в Брестской (на 0,4 тыс. голов; +0,2 %), Гомельской (на 3,1 тыс.; +1,4 %) и Минской (на 4 тыс.; +1,2 %) областях, а уменьшилось в Могилевской (на 2,2 тыс.; -1,2 %), Витебской (на 0,6 тыс.; -0,3 %) и Гродненской (на 0,6 тыс.; -0,2 %).

Свиней стало меньше в Гродненской (на 138,8 тыс. голов; -20,8 %), Брестской (на 61,5 тыс.; -16,8 %), Могилевской (на 57,2 тыс.; -21,9 %) и Гомельской (на 0,4 тыс.; -0,1 %) областях. В Минской области численность свиней увеличилась на 25,9 тыс. голов (+4,2 %), в Витебской — на 5,9 тыс. (+1,3 %).

По сравнению с январем — апрелем 2018 года в аналогичном периоде 2019-го в хозяйствах всех категорий было произведено на 2,2 % меньше скота и птицы (в живом весе), или 593,3 тыс. т, и на 0,2 % больше молока, или 2342,2 тыс. т. Производство яиц увеличилось на 5,9 %, до 1156,7 млн штук.

Средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях страны в отчетном периоде увеличился всего на 0,1 %, до 1614 кг. Это на 1 кг больше, чем год назад.

Почти все молоко (89,3 %) производится в сельскохозяйственных организациях. В январе — апреле нынешнего года они реализовали 2032,7 тыс. т молока. Это на 0,9 % больше, чем год назад. Наиболее низкая товарность молока (85,5 %) зафиксирована в сельхозорганизациях Могилевской области.

Все меньше жителей белорусских деревень держат скот, в том числе коров. За год закупки молока у населения снизились на 6,4 % и составили 37,2 тыс. т. Все заготовительные организации страны закупили у сельчан на 21,3 % мяса меньше, чем в январе — апреле 2018 года (5,9 тыс. голов КРС).

Подведены финансовые результаты деятельности белорусского АПК в I квартале. Несмотря на падение объемов производства, выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) увеличилась на 4,6 %, до 2,719 млрд руб. Себестоимость росла чуть меньшими темпами — на 3,9 %. Общая прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) составила 129,1 млн руб. Она увеличилась сразу на 20,1 %, а чистая прибыль — на 83,2 %.

Рентабельность реализованной продукции, товаров (работ, услуг) повысилась с 4,8 % в I квартале 2018 года до 5,6 % в январе — марте 2019-го, рентабельность продаж — соответственно с 4,1 до 4,7 %, рентабельность продаж по конечному финансовому результату — с 5,5 до 9,6 %. Правда, количество убыточных организаций (даже с учетом господдержки) за год увеличилось со 152 до 165, или на 8,6 %. Радует только то, что сумма их чистого убытка уменьшилась на 61,4 %, до 39,5 млн руб.

Если бы не было господдержки, количество убыточных организаций достигло бы 870 и за год увеличилось бы на 8,2 %. Без господдержки убыточны 63,8 % организаций, свидетельствуют данные Белстата.

На 1 апреля 2019 года суммарная задолженность организаций сельского хозяйства составила 13,201 млрд руб. По сравнению с началом года она увеличилась на 1,9 %. Просроченная задолженность достигла 3,535 млрд руб. (+6,4 %).

С января кредиторская задолженность увеличилась на 2,6 %, до 7,734 млрд руб. Удельный вес кредиторской задолженности в общей структуре задолженности составил 58,6 %.

Растет и просроченная кредиторская задолженность. С начала нынешнего года она прибавила 4,8 % и достигла 2,945 млрд руб.

На 1 апреля 2019 года задолженность организаций сельского хозяйства по кредитам и займам составила 5,467 млрд руб. С января она увеличилась на 1 %. Просроченная растет куда быстрее — на 15,5 % с начала года. Она достигла 589,8 млн руб.

Дебиторская задолженность на 1 апреля составила 1,487 млрд руб. Только в нынешнем году она увеличилась на 6,9 %, а просроченная — на 9,7 %, до 442,6 млн руб.

Олег Шепелюк, «Белорусы и рынок»