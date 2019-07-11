Медики назвали самый полезный фрукт летнего сезона
- 11.07.2019, 11:22
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Он имеет множество важных свойств.
Специалисты рассказали о полезных свойствах летнего фрукта, который улучшает даже сон. По словам медиков, отличной профилактикой от многих болезней станет добавление в рацион абрикоса, пишет orthodox.od.ua.
Беременным следует обратить особое внимание на этот фрукт, так как он приводит в норму уровень железа и препятствует развитию анемии. Помимо всего, он помогает восстановлению организма после родов, а плод формируется правильно и в срок.
Абрикос помогает очищению организма от шлаков и токсинов, а также нормализует уровень холестерина. Диетологи рекомендуют добавлять его в диетический рацион, который направлен на нормализацию веса при болезненной полноте.
Несколько штук этого фрукта помогут снять напряжение и тревогу, повысят внимательность и улучшат память. Медики советуют абрикос при заболеваниях почек, сердца и сосудов, а также сезонной нехватке витаминов.