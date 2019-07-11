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Отпуск 2019: Названы лучшие маршруты для летнего путешествия

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  • 11.07.2019, 13:29
  • 1,232

Топ-10 популярных туристических маршрутов.

Названы победители рейтинга Travellers Choice Awards for Experiences туристического портала Trip Advisor. Эксперты на основе отзывов путешественников и анализа самых популярных направлений для отдыха определили лучшие маршруты для туризма в 2019 году, пишет segodnya.ua.

Возглавил список тур стоимостью 101 доллар в Ватикан. Гиды готовы показать за эти деньги Сикстинскую капеллу, базилику Святого Петра, а также осуществить однодневную поездку в Тоскану. Также в рейтинге отмечены тур пабами Лондона за 31 доллар, пешеходная экскурсия "Гарри Поттер" за 16 фунтов стерлингов и высокоскоростной круиз по Темзе за 43 фунта.

ТОП-10 популярных туристических маршрутов

Ватикан – Сикстинская капелла и тур по базилике Святого Петра – Рим, Италия.

Чикагский архитектурный речной круиз – Иллинойс, США.

Тоскана – Флоренция, Италия.

Рейкьявик, Исландия – ныряние с аквалангом между тектоническими плитами.

Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour.

Париж, Франция – частный тур в старинной коляске.

Амстердам – туры по каналам.

Убуд, Индонезия – Best of Ubud Tour.

Сиань, Китай – вечерний гастрономический тур.

Водопад Окер, Новая Зеландия – река Кайтуна.


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