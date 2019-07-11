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В Италии начали расследовать тайное финансирование партии власти Россией

  • 11.07.2019, 16:07
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Итальянское законодательство запрещает партиям принимать пожертвования от иностранных организаций.

Итальянские прокуроры начали расследование после сообщений в СМИ о том, что партия власти "Лига" пыталась привлечь миллионы евро в рамках тайного соглашения с российской нефтяной компанией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters в четверг сообщили два источника.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини, который одновременно является заместителем премьер-министра и министром внутренних дел, отрицает, что его партия получила какие-либо деньги из Москвы.

В феврале итальянский новостной журнал L'Espresso сообщил, что бывший представитель Сальвини Джанлука Савойни провел в Москве в октябре прошлого года переговоры с российскими бизнесменами о возможном нефтяном соглашении, которое позволит перевести средства для "Лиги". Савойни отрицал обвинения в то время.

В среду американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи, и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

Два источника, близких к делу, сообщили агентству, что следователи начали расследование после публикации статьи в L'Espresso. Один из источников сообщил, что следователи знали об аудиозаписях еще до того, как Buzzfeed опубликовал их содержание.

Итальянское законодательство запрещает партиям принимать пожертвования от иностранных организаций, а оппозиционная левоцентристская Демократическая партия потребовала, чтобы Сальвини появился в парламенте для объяснения обвинений.

Сальвини в последние годы несколько раз посещал Москву, он неоднократно осуждал экономические санкции ЕС в отношении России и обещал попробовать отменить их.


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