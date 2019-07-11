Президент Тин Пу 11.07.2019, 21:04

Китайцы могут поблагодарить главу Кремля за российский лес, который получают за бесценок.

Разоблачать коррупцию в России можно. Но только по приказу сверху. Если его нет, то ничто не поможет. Ни официальная "ревизорская" должность. Ни публично вскрытые факты многомиллиардных хищений из бюджета повязанных круговой порукой чиновников. Ни крик души и призывы к самому президенту, сделанные в откровенном интервью известному (пусть и весьма одиозному журналисту), пишет Telegram-канал "СерпомПО".

Глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко, рассказавшая на всю страну о "вопиющих фактах коррупции" местных чиновников, о гигантской теневой экономике региона и хищнической вырубке лесов в крае, после долгих препирательств с местными "элитами", обвинений и угроз в свой же адрес, лишилась должности.

Красноярские депутаты отправили ее в отставку. Причем сделали это в закрытом (!) режиме. Решение поддержали 42 депутата из 46.

В видеообращении, записанном перед сессией, Давыденко заявила, что не сомневается в отставке и намерена и дальше бороться с расхитителями лесных богатств региона.

Она обвинила в "действии вне закона" местную прокуратуру, депутатов ЗакСа и исполнительную власть, которые "выполняют заказ губернатора Красноярского края" Александра Усса.

Нет, г-жа Давыденко, они не заказ Усса выполняли. Берите выше! Когда речь идет о многих и многих десятках миллиардов рублей "мимо кассы" - это уже заказ кое-кого другого. Того, к кому вы публично обращались за защитой. Того, кто получил в июне прошлого года из рук председателя КНР Си Цзиньпина (бусы) орден Дружбы КНР.

К слову, это было первое вручение этой высшей госнаграды Китая, утвержденной 1 января 2016 г. Ею могут быть удостоены иностранные граждане, внесшие особый вклад в государственное строительство и модернизацию страны. Страна называется - Китай.

Спасибо, товарищ Путин, за российский лес, который мы получаем за бесценок и за прочие полезные ископаемые, которые идут на благо нашей Великой коммунистической Родины и нашей капиталистической экономики!

А вы, дорогие нищие жители богатейшего природными ресурсами Красноярского края (и прочей Сибири и Дальнего Востока), продолжайте работать за 10-15 тыс. "деревянных" в месяц, наслаждайтесь проплешинами в тысячи гектаров, которые когда-то были лесами, лепите зимой снежных баб из своего красного красноярского снега (китайцам он пока без надобности), а летом собирайте по правилам валежник и заваривайте кору дуба. Путин вам пока разрешает.

Да, и не забывайте, как и остальные счастливые россияне, выживать тихо, на митинги не ходить, молчать в тряпочку; повторять ежедневно, как Отче Наш - "от меня ничего не зависит" и голосовать исправно за "едроссов" и своего президента Тин Пу.