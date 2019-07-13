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Белорусский замминистра выложил в инстаграм фото в майке с надписью «Russia»

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  • 13.07.2019, 8:53
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Фото: instagram

Чиновник курирует вопросы «идеологической работы».

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло выложил в своём инстаграме фото, где он стоит в майке с надписью «Russia».

Судя по геолокации, фото было сделано в Борисове — родном городе Игоря Вячеславовича. Дата публикации — 1 июля.

Фото: instagram

Игорь Брыло работает заместителем министра с 2013 года, пишет nn.by.

На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия отмечается, что кроме сельского хозяйства он также курирует вопросы «идеологической работы, спорта, взаимодействия Минсельхозпрода с общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи».


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