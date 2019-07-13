Как из памятника витебской архитектуры делают «не памятник» 13.07.2019, 13:16

ФОто: racyja.com

В результате ремонта теряет свой исторический облик здание №74 на улице Ленина.

Назвать «реставрацией» этот процесс невозможно: дом из красного кирпича штукатурят и декорируют гипсокартонными элементами.

Между тем именно кирпичная застройка является «визитной карточкой» Витебска. И туристов можно было бы поразить разнообразием укладки и мастерством строителей, который возводили здесь дома в конце 19-начале 20 веков, считает витебский архитектор Александр Михайлюк:

- Надо понимать, что 19-й век - это время стремительного развития промышленности. Это большие объемы кирпича, разнообразие узоров, хорошее качество. И это стало модой того времени - строить дома исключительно из кирпича. И мастерство тех, кто кладет кладку, было высоким, поэтому много разных изысков и чудес можно увидеть, - говорит архитектор Радыё Рацыя.

ФОто: racyja.com

Кирпичная застройка улицы Ленина является памятником архитектуры регионального значения. Реконструкция таких объектов должно происходить без изменений вида памятников. Но в Витебске это требование нарушается. Многие особенности кирпичной кладки, о которых говорил архитектор Александр Михайлюк, уже не видно под современной штукатуркой, краской и искусственными накладными наличниками.