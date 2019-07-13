На США надвигается мощный ураган «Барри» 13.07.2019, 18:48

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В некоторых районах штата Луизиана объявлена обязательная эвакуация.

Синоптики присвоили статус урагана мощному тропическому шторму «Барри», который сейчас приблизился к побережью Луизианы. Максимальная скорость ветра в эпицентре «Барри» сейчас составляет 120 км в час, передает «Голос Америки».

Ураган достигнет территории США в течение ближайших часов. Вскоре после выхода на сушу сила урагана ослабнет, и он вновь будет переведен в категорию шторма – это произойдет в течение 24-36 ближайших часов.

Национальный центр по наблюдению за ураганами предупредил, что «Барри», вероятно, принесет с собой опасные штормовые приливы, а также сильные ветры и дожди.

Скорость ветра внутри шторма достигает 100 километров в час, а сам шторм движется к побережью со скоростью 7 километров в час.

Жители Нового Орлеана укрепляют свои дома и пополняют запасы в связи с приближением «Барри», который надвигается на побережье Луизианы из Мексиканского залива.

Городские власти рекомендовали жителям укрыться в своих домах. В двух прибрежных округах к югу от города объявлена обязательная эвакуация. Большая часть туристов покинула город в пятницу. Некоторые авиакомпании в субботу отменили рейсы из Нового Орлеана.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Барри» усилится и выйдет на сушу, как шторм 1-й категории. Это будет первый атлантический ураган в этом сезоне. Основная угроза от шторма связана не с сильным ветром, а с возможными наводнениями. Многие считают, что шторм станет испытанием метерорологической системы города, созданной после урагана «Катрина» в 2005 году, который унес жизни около 1800 человек.

Президент Дональд Трамп еще в четверг вечером ввел чрезвычайное положение в Луизиане, уполномочив Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать использование федеральных фондов и ресурсов, чтобы помочь штату справиться со штормом и его последствиями. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс также объявил чрезвычайное положение и задействовал Национальную гвардию.

В пятницу максимальная скорость ветра внутри шторма достигала 100 километров в час. Ожидается, что он может привести к серьезным затоплениям, учитывая, что в некоторых районах может выпасть до 60 сантиметров осадков.

В Новом Орлеане, который уже столкнулся с наводнениями, вызванными сильными дождями в среду, вероятно, произойдут новые ливневые паводки. Ливневые паводки также грозят городу Батон-Руж.

Распоряжение об обязательной эвакуации коснулось примерно 10 тысяч человек, проживающих вблизи участка Миссисипи, расположенного у побережья Мексиканского залива. Жителей южной и юго-восточной части Луизианы предупреждают о возможных штормовых приливах.

Наряду с проливными дождями и сильным ветром «Барри» может принести торнадо. Ожидается, что шторм будет ослабевать по мере продвижения вглубь материка.