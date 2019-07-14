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Алексей Бага: Жалею ли я, что отпустил Глеба? Нет

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  • 14.07.2019, 13:43
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Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ проанализировал ситуацию в команде накануне ответной встречи с «Пястом».

Наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага подчеркнул после успеха (4:1) в матче 15-го тура высшей лиги, что не жалеет о расставании с Александром Глебом, сообщает pressball.by.

- Драгун был сверхмотивированным. Это из-за удаления в матче с "Пястом"?

- Не стал бы проводить параллели. Красная карточка в истории.

- Не было соблазна сыграть без него?

- Разных мыслей было много. Если умничать, то есть большой риск потерять очки. Стас не играет в Польше. Больше недели он будет вне игры. Поэтому сегодня должен был сыграть весь матч и принести нам пользу.

- Драгун не сыграет в Польше. Жалеете, что отпустили Глеба?

- Нет.


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