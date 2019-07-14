Нетаньяху пригрозил «Хезболле» сокрушительным военным ударом в случае атаки на Израиль 14.07.2019, 17:47

1,724

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля прокомментировал слова лидера ливанских террористов.

14 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства пригрозил Ливану и ливанской террористической организации "Хезболла" сокрушительным ударом, информирует пресс-служба, пишет "Гордон".

"На днях мы услышали, как лидер "Хезболлы" шейх Хасан Насралла хвастается своими планами нападения [на Израиль]. Если "Хезболла" осмелится сделать глупость и напасть на Израиль, в ответ мы нанесем по этому движению и по Ливану сокрушительный военный удар. Но, в отличие от Насраллы, я не намерен подробно рассказывать о наших планах", – сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израиль "за считанные дни" разрушил систему тоннелей, которые строили боевики "Хезболлы".