«Уимблдон»: Новак Джокович в невероятном финале одолел Роджера Федерера
- 14.07.2019, 21:17
Сербский и швейцарский теннисисты отыграли все пять сетов.
Титул победителя Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде завоевал серб Новак Джокович. В финале лидер мирового рейтинга одолел девятикратного чемпиона травяного "мэйджора" швейцарца Роджера Федерера, cообщает "Прессбол".
Лондон (Великобритания). Турнир "Большого шлема" Wimbledon. 49 400 000 долларов. Открытые корты, трава. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роджер Федерер (Швейцария, 2) — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)