Как белорусам воспользоваться новым тарифом на электричество 8 15.07.2019, 14:19

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Новые тарифы условно подразделяются на два основных типа.

Новая дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением для бытовых целей, введена в Беларуси с 1 июля. В пресс-службе ГПО «Белэнерго» рассказали mlyn.by, как выбрать желаемую расценку.

Новые тарифы условно подразделяются на два основных типа. Для домов с электрическими плитами действуют следующие цены:

— На период минимальных нагрузок (с 23:00 до 06:00) — 0,0890 руб. за 1 кВт⋅ч.

— На период максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) — 0,2671 руб. за 1 кВт⋅ч.

— В остальное время суток — 0,1039 руб. кВт⋅ч.

Если в вашей квартире отсутствует электрическая плита, то дифференциация будет следующей:

— На период минимальных нагрузок (с 23:00 до 06:00) — 0,1048 руб. за 1 кВт⋅ч.

— На период максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) — 0,3143 руб. за 1 кВт⋅ч.

— В остальное время суток — 0,1222 руб. кВт⋅ч.

Важно! При этом, в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.

В пресс-службе подчеркнули, что «введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию».

Еще одним нововведением стало расширение перечня потребителей, которые могут пользоваться тарифом на электроэнергию в размере 0,0761 руб. за кВт⋅ч при условии ее использования для нужд отопления и горячего водоснабжения (если отсутствует система централизованного снабжения). Теперь данной расценкой смогут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в индивидуальном жилье.

Как перейти на желаемый тариф?

Алгоритм действий достаточно простой. Для выбора той или иной расценки, необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление. Важно: в вашей квартире или доме должен быть установлен многотарифный прибор учета электроэнергии.