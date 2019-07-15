Игорь Стасевич: Приложим все силы для попадания в следующий раунд Лиги чемпионов 15.07.2019, 21:12

Игорь Стасевич

Полузащитник БАТЭ высказался об ответном матче против «Пяста» в рамках квалификации ЛЧ.

- Судя по комментариям, после ничьей 1:1 «Пяст» очень уверен в себе. Чем ему ответить?

– Игрой, конечно — чем же еще? Мы тоже уверены в себе. И не через такое проходили в истории БАТЭ. Приложим все силы для попадания в следующий раунд. А футбол рассудит.

- Польские болельщики — мастера оказать давление на соперника. В связи с этим в Гливице будет трудно вдвойне?

– Нет. Они же не мешают играть, верно? Напротив, создают антураж, которого в чемпионате Беларуси частенько не хватает. Когда даже чужие зрители — не говоря о своих — хорошо болеют, чувствуешь себя на поле намного приятнее.

- С учетом первой игры с «Пястом» ты набираешь очки в четырех матчах подряд. Доведешь в Польше до пяти?

– Сделаю все возможное для продления серии, – цитирует Стасевича pressball.by.