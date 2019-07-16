В Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал
- 16.07.2019, 13:24
70 человек эвакуированы.
16 июля, около 11.30, в милицию поступило сообщение о «минировании» вокзала в Барановичах, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Неизвестный позвонил из таксофона. На место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники транспортной милиции. Из здания вокзала эвакуировали 70 человек.
Личность звонившего установлена — это 39-летний мужчина.
Милиция обследовала здание вокзала и прилегающей к нему территоррии: подозрительных предметов не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме.