Вячеслав Глеб: «Арсенал» – что лондонский, что дзержинский, – все похоже 2 16.07.2019, 17:28

Вячеслав Глеб

Фото: «Радыё Свабода»

Нападающий дзержинского «Арсенала» честно рассказал о футбольном клубе.

Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб на канале «ЧестнОК» рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба, пишет tribuna.com.

– Ты где-нибудь видел такой антураж во второй лиге?

– Лучше расскажи, сколько шуток было о том, что Глеб сейчас в «Арсенале»?

– Не знаю, кто шутил. Какие тут шутки? «Арсенал», что лондонский, что дзержинский все похоже. Посмотри сколько фанатов и прекрасная, техничная, комбинационная игра.

– Стадион, как «Хайбери»…

– Похоже, кстати. Жилые дома, трибуны около поля.

– И вы не непобедимы.

– Сплюнь, – сказал Глеб.