Вячеслав Глеб: «Арсенал» – что лондонский, что дзержинский, – все похоже

Вячеслав Глеб: «Арсенал» – что лондонский, что дзержинский, – все похоже2
- 16.07.2019, 17:28
Нападающий дзержинского «Арсенала» честно рассказал о футбольном клубе.
Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб на канале «ЧестнОК» рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба, пишет tribuna.com.
– Ты где-нибудь видел такой антураж во второй лиге?
– Лучше расскажи, сколько шуток было о том, что Глеб сейчас в «Арсенале»?
– Не знаю, кто шутил. Какие тут шутки? «Арсенал», что лондонский, что дзержинский все похоже. Посмотри сколько фанатов и прекрасная, техничная, комбинационная игра.
– Стадион, как «Хайбери»…
– Похоже, кстати. Жилые дома, трибуны около поля.
– И вы не непобедимы.
– Сплюнь, – сказал Глеб.