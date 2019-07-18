ФБР и итальянская полиция провели крупномасштабную операцию против мафии 18.07.2019, 12:43

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Операция против Cosa Nostra началась вчера на рассвете.

ФБР и итальянская полиция провели в среду широкомасштабную совместную операцию с участием более чем 200 полицейских. Операция проведена по итогам расследования, выявившего связи между сицилийской Cosa Nostra и нью-йоркским преступным кланом Гамбино. Расследование под кодовым названием «Новая связь» показало, что между организованной преступностью в США и Италии установилась прочная связь. Арестовано 19 человек, сообщает «Голос Америки».

Операция была начата на рассвете в среду и была нацелена на клан Инзерилло в столице Сицилии Палермо и клан Гамбино в Нью-Йорке. Было выдано 19 ордеров на арест. Подозреваемые обвиняются в различных преступлениях, включая мафиозное объединение, вымогательство при отягчающих обстоятельствах и мошенничество.

Клан Инзерилло был разгромлен в 1980-х в ходе борьбы за власть между мафиозными группировками и оказался в изгнании в США. Но, начиная с 2000 года, он пытался вернуть свой старый бизнес на Сицилии, которому помогали влиятельные союзники в Нью-Йорке.

Полиция вела наблюдение за членами клана и обнаружила тесные связи между группировкой Cosa Nostra на Сицилии и организованной преступностью в Нью-Йорке. Их деятельность охватывала оптовые поставки продуктов питания, игровые автоматы и онлайн-ставки.

Операция также включала в себя арест товаров, принадлежащих подозреваемым, на сумму около 3 миллионов евро.