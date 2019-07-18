Как белорус «воюет» с «Гомельоблгазом» и утверждает, что организация обманывает потребителей 4 18.07.2019, 14:27

2,093

Протокол за царапину на счетчике и проверки без лицензии.

Интересное и очень познавательное видео появилось на Youtube-канале «Общество Гомель», пишет сайт gomel.today. Его герой, житель областного центра, уже долгое время «воюет» с организацией «Гомельоблгаз».

Началось все с того, что сотрудники предприятия составили на него административный протокол за «неучтенное потребление газа». Такое обвинение было выдвинуто против него, несмотря на целостность пломб и иных конструкций счетчика, лишь на том основании, что на нем была видимость трещины.

Впоследствии протокол переделывался не единожды, притом, каждый раз менялась мотивировка. Мужчина, отрицающий свою вину, оказался упорным и ввязался в многочисленные тяжбы, фиксируя все действия газовиков на видео.

Выводы, к которым он пришел, оказались неутешительными. Гомельчанин утверждает, что сотрудники «Гомельоблгаз» используют любой формальный повод для того, чтобы применить к потребителям штрафные санкции.

Пойдя еще дальше, он неожиданно обнаружил, что «Гомельоблгаз», как организация, не вообще не имеет лицензии на поверку счетчиков. То есть, проверяя потребителей, составляя протоколы и направляя их в суд, фактически, действует неправомерно!