Выборы в Польше: широкой коалиции оппозиционных сил не будет 18.07.2019, 14:54

Лидерcтво в предвыборных рейтингах сохраняет правящая партия «Право и Справедливость».

Председатель польской партии «Гражданской Платформы» (PO) Гжегож Схетына заявил, что его партия идет на осенние парламентские выборы в формуле «Гражданской Коалиции». На пресс-конференции в Варшаве в четверг, 18 июля, он пояснил, что «это не коалиция политических партий, а коалиция всех тех, кто разделяет наше мировоззрение и хочет изменить облик Польши», сообщает «Радио Польша».

Таким образом в состав коалиции во главе с сильнейшей оппозиционной партией «Гражданской Платформой» входят сегодня две небольшие группировки левого толка «Польская инициатива» и «Новочесна». Провалом закончились переговоры Гжегожа Схетыны о создании широкой коалиции оппозиционных сил с участием Польской крестьянской партии (PSL) и Союза левых демократов (SLD). На сегодняшний день эти партии намерены идти на выборы самостоятельно. Гжегож Схетына заявил, что список кандидатов от «Гражданской Коалиции» будет озвучен 26 июля.

Лидером предвыборных рейтингов является правящая в Польше партия «Право и Справедливость» (PiS) во главе с бывшим премьер-министром Ярославом Качиньским. PiS стала победителем майских европейских выборов, опередив возглавляемую PO коалицию объединенных оппозиционных сил на 7 процентных пункта.