Как правильно провести первый день на море 18.07.2019, 16:31

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В первый день на море нужно быть очень внимательным к самочувствию.

Сезон летних отпусков уже давно стартовал и многие отправляются на курорты. Однако в первый день на море стоит быть осторожным и помнить, что смена климата — еще тот стресс для организма, пишет сайт iz.com.ua.

В начале морского отдыха медики советуют проводить у моря не более двух часов, иначе у вас может случиться так называемый «йодный удар». Это связано с тем, что большинство из нас живет в условиях йододефицита, а для морского побережья, наоборот, характерным является избыток йода. Из-за этого нарушается работа щитовидной железы.

Не стоит проводить и много времени на солнце, чтобы не получить ожоги в первый же день, когда кожа не подготовлена к загару и очень восприимчива к ультрафиолету.

А вот прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу любому, особенно жителям больших городов. Только не забывайте о головном уборе и креме с SPF.