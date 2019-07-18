Неравнодушные белорусы собрали 1000 рублей на свет Валентине Бородулиной 5 18.07.2019, 22:09

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Рыгор и Валентина Бородулины/ Снимок со страницы Глеба Лободенко в Facebook​

Электричество вновь появилось в квартире вдовы народного поэта Беларуси.

Неравнодушные белорусы оперативно собрали 1000 рублей на свет Валентины Бородулиной. Задолженность была ликвидирована, и электричество вновь появилось в квартире вдовы народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина, написал на своей странице в Facebook журналист и общественный деятель Глеб Лободенко.

Он благодарит руководство столичного Энергосбыта "за оперативное решение вопроса" (подключение могло произойти только через несколько дней) и десятки неравнодушных людей, которые перечисляли деньги. Больше их перечислять не нужно, отмечает Лободенко.

Задолженность за свет составляла 917 рублей, из-за чего в квартире с электроплитой отключили электричество. Валентине Бородулиной 80 лет. Она живет одна с 2014-го, когда похоронила мужа.