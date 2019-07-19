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В правительстве Хорватии состоялись крупнейшие перестановки в истории

  • 19.07.2019, 12:44

Решение о перестановках принял премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назначил шесть новых министров, что стало самой большой правительственной перестановкой в истории страны. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Габриэла Жалац (министр фондов ЕС) ушла в отставку после ряда скандалов, ее заменит министр труда и пенсий Марко Павич, а его портфель возьмет 34-летний Йосип Аладрович.

Наду Мурганич (министра социальной помощи) заменит Весна Бедекович. Томислава Толушича (сельское хозяйство) заменит его госсекретарь Мария Вучкович, а карьерный дипломат Горан Грлич Радман будет руководить внешней политикой.

Пленкович выбрал молодых, лояльных и проевропейских союзников, подавая сигнал мятежным силам в партии, говорится в сообщении. Единственным вакантным местом остается должность хорватского еврокомиссара, в отношении которого премьер-министр пока не раскрывает карты.

Напомним, ранее представительницу Хорватии выбрали генсеком Совета Европы.


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