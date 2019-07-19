Видеофакт: В России домохозяйки устроили битву за сковородки в гипермаркете 5 19.07.2019, 17:23

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Иллюстрационно Фото

Источник: tut.by

Акционный товар очень быстро закончился, некоторые женщины остались недовольны.

В гипермаркете в российском Элисте покупатели набросились на акционные сковородки и смели их за несколько секунд, пишет сайт unian.net.

Видео опубликовано в Instagram гипермаркета "Магнит". На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудник магазина вывозит в зал полную тележку сковородок, и тут начинается самое интересное.

Женщины тут же сбежались и начали вырывать друг у друга сковородки, кричать друг на друга. Товар очень быстро закончился, некоторые участники "битвы" за утварь остались крайне недовольны.