В воскресенье в Беларуси будет до +29 20.07.2019, 19:39

Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 21 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет неустойчивым, слабым до умеренности, при грозах порывистым.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 24-29 градусов выше нуля, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.