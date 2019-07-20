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В воскресенье в Беларуси будет до +29

  • 20.07.2019, 19:39

Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 21 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет неустойчивым, слабым до умеренности, при грозах порывистым.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 24-29 градусов выше нуля, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


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