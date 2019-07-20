10 стран, где есть море и куда белорусам не нужна виза 20.07.2019, 22:33

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Текст для тех, кому пора в отпуск.

Белорус на генетическом уровне привык кататься в отпуск к берегам черного моря. Но лоукостов между странами нет, поезда стоят дороже акционных авиаперелетов, да и сервис в сфере гостеприимства не всегда привлекательного уровня. Редакция kyky.org составила список стран, где можно загорать на пляже без визы.

Израиль

Всего за четыре часа прямо из Минска можно улететь в святую святых. В аэропорту Тель-Авива вас спросят о причинах визита, количестве денег и наличии знакомых израильтян. Не соврёте — попадете в страну хумуса и Иисуса. Пограничники дадут вам временный вид на жительство с датой въезда в страну — покажите его в гостинице, чтобы не платить 17% подоходного налога. Белый песок и чистое Средиземное море в Тель-Авиве могут засосать на несколько дней. Когда пляжный отдых вам надоест, погуляйте по Яффе — городу из желтого песчаника. После спуститесь в преисподнюю ночной жизнь: в гастро-баре закажите шакшуку, фалафель и кус-кус, а в техно-клубе станцуйте на барной стойке. Чтобы замолить накопившиеся прегрешения, поезжайте в Иерусалим. А за более дешевыми приключениями — в Эйлат, где Красное море с яркими рыбами и озера с розовыми фламинго.

Катар

Чтобы добраться до арабской жемчужины, придется поехать в Москву, а оттуда пять часов лететь на самолете в Доху. Вы осмотрите все знаковые достопримечательности столицы за пару дней. Национальный музей понравится ценителям архитектурных произведений и чистых геометрических форм. По восьмикилометровой набережной Эль Корниш лучше гулять вечером, когда шлепки не плавятся, а небоскребы светятся. Там же можете попробовать пряный бирьяни с бараниной и варак энаб (рис в виноградных листьях), а если не любите пищевых экспериментов, сможете легко найти рестораны с европейской кухней. Sugar lifestyle можно найти на искусственном острове Перл-Катар с яхтами, виллами и бутиками. Но намного эффектнее смотреть на него, прыгая с парашютом. А потом перейти к солнечным ваннам, которые можно принимать бесплатно на общественном пляже, надев целомудренный купальник. Или отъехать 60 километров на запад от Дохи и припарковать свое тело на безлюдном пляже Умм-Баб. Там можно разбить палаточный лагерь, сэкономив на жилье. А чтобы раз и навсегда понять, что природа круче человека, покупайте сафари-тур и поезжайте к морю посреди пустыни Хор-аль-Адаид.

Венесуэла

Прямых рейсов до Каракаса вы не найдете, зато можно зачекинится в Париже, Лондоне или Франкфурте на пересадке. Через 20 часов перелета южноамериканская сестра Беларуси встретит вас бархатными пляжами, водопадами и теплым Карибским морем. Восхождение на гору-стол Рорайма уже должно быть в списке ваших венесуэльских дел. Также помечайте тремя восклицательными знаками просмотр молний, сверкающих без громовых раскатов над водами реки Кататумбо и соленого озера Маракайбо, и фотосессию двойной радуги над самым высоким водопадом мира Анхель. И обязательное поедание пабеллин-криольо — ассорти из говядины, риса, бобов, сыра и жареных бананов. Если у вас адреналиновая ломка, то обязательно найдите гида по трущобам Каракаса и осознайте, что у вас в жизни все хорошо. Или полетайте на параплане в Пласивеле (подготовьте лишние 60 баксов). А флегматичные ценители all inclusive могут вытянуть белые ноги на острове Маргарита с пляжами из рекламы райского наслаждения и архипелаге Лос-Рокес с чистейшей морской водой (спасибо барьерному рифу). Только убедитесь, что в Венесуэле прямо сейчас не зреет какой-нибудь переворот.

Аргентина

В Аргентину лететь ещё дольше, чем в Венесуэлу — на все про все и пересадку в Стамбуле потратите 22 часа, но природные красоты этой страны того стоят. Первым делом посмотрите на водопады Игуасу. Потом доберитесь из Буэнос-Айреса в Кордобу и потеряйтесь на улочках, за которыми присматривает ЮНЕСКО. Сфотографируйте пингвинов и ледники Огненной Земли – если уж оказались на другом конце планеты, не теряйте эту возможность. Зависните на полуострове Вальдес и посмотреть на китов и морских львов. Забравшись в Анды, пройдитесь по дорогам инков – может, поймете, в чем их секрет. Там же можно увидеть мягкую альпаку из мультиков «Похождения императора» и купить яркое пончо из ее шерсти (100% экологично). Вернитесь в столицу и попробуйте сладковатый аргентинский стейк из эко-говядины и выпейте вина, причмокивая языком от его кислотности, а потом станцуйте танго в одном из клубов, чтобы растрясти калории. А за ровным южноамериканским загаром нужно ехать в одну из курортных зон. Например, Мирамар подойдет тем, кто не переносит плотный зной, Пинамар – ностальгирующим по ароматной смеси хвои и йодированой соли, а Некочея – семьям с детьми и ограниченным бюджетом.

Грузия

За зеленой природой, едой, гостеприимством, техно и массажем стоп галькой не обязательно ехать на другой материк. Прямой самолёт из Минска за три с половиной часа доставит до Тбилиси, который встретит вас потрепанными жизнью зданиями и сохнущими на веревках одеждами локалов, которые отлично смотрятся в кадре. Там же реки вина, горы жирных хачапури, километры сытных хинкали и громкие грузинские рейвы. Кутаиси, Мцхета и их окрестности — места, где каждые пять метров вы будете кричать «вах-вах-вах» или плакать от красоты природы. А за чистым морем нужно ехать в поселки Сарпи, Квариати, Гонио, где снять домик и неспешно прогуливаться к лежаку и обратно к кровати, а когда станет скучно за 20 минут доехать на маршрутке до Батуми (а из аэропортов можно вызывать трансферы KiwiTaxi). В Уреках есть песчаные пляжи — редкость для грузинского побережья — но море там мутное от плавающих водорослей. Если не хочется ходить по камням, придется пожертвовать кристальной чистотой воды — на двух стульях усидеть не получится. Но и каменные пляжи в Батуми очень даже ничего.

Тунис

Тунис – европеизированная Африка с арабским колоритом, вышколенным отельным персоналом, мягким песком, нежными ценами и чартерным рейсом из Минска. Когда шведский стол и надоедливые пляжные торговцы станут поперек горла, можно сменить локацию. Например, съездить в дешевую версию Санторини — сине-белый город Сиди Бу Саид. Или исследовать развалины Карфагена. Потолкаться в толпах туристов, чтобы увидеть декорации планеты Татуин из «Звездных войн». И не поверить своим глазам, когда над соленым озером Шотт-эль-Джерид появится мираж. Вообще Тунис идеальный вариант, если вы устали от Турции и Египта, но не можете упустить выгодный пакетный тур. Плюс эта страна может оздоровить вас с помощью талассотерапии — спа-процедур, во время которых вас намажут лечебной грязью, морской глиной или завернут в водоросли. И накормить бараниной, козлятиной, свежим тунцом и сырами.

Индонезия

Если вы всегда мечтали стать блогером, то поездка на самый инстаграмный остров Индийского океана Бали может стать тем самым трамплином вашей карьеры. И перетерпеть 20 часов в пути и пару пересадок (если лететь из Минска) точно того стоит! Фруктовые ларьки, мопеды и длинноволосые серферы — первое, что вы видите по прилету в зеленый рай. В каком направлении вы бы ни поехали — везде будут идеальные пляжи и теплая вода. Понаехавшие дауншифтеры облагородили азиатскую страну кофейнями, барами, школами йоги и клубами. Поэтому вы легко сможете найти европейские рестораны, если острый рис не ваш фетиш. А вообще ешьте больше экзотических фруктов, которые там продают за доллар, и накапливайте витамины. Но и индонезийские традиции все еще громко кричат — почти на каждом углу из пальм вырастают храмы. А если забраться вглубь можно постигнуть дзен, приняв недельный обет молчания и медитируя 12 часов в день.

Ливан

Страна не для пляжного туризма, но с вау-эффектом от смеси арабской и французской культур. Доезжаете до Москвы, закрываете глаза на четыре часа в самолёте — и вот вы в Бейруте. На этом берегу Средиземного моря жили финикийцы – неутомимые выдумщики и мореплаватели. Именно они создали прообраз алфавита, которым сейчас пользуется вся Европа. Две тысячи лет назад тут хозяйничали римляне, тысячу лет назад – крестоносцы. И от тех, и от других осталось много развалин. Но Ливан – современная страна. Бейрут – центр банковской жизни, в котором не затихает и жизнь ночная. А в самом древнем городе мира — Библосе — можно посмотреть на древности различных эпох и цивилизаций. В национальных парках – обнять 2000-летние кедры. Сотни местных базаров не оставят вас без расписанной посуды, а в худшем случае — без ковра (зато оставят без денег – если вы не умеете торговаться). А в ресторанах ваш стол заставят маленькими тарелками с рыбой, бараниной, овощами, рисом и хумусами — сначала покажется, что вы справитесь, но, поверьте, вы попросите завернуть с собой.

Албания

Чтобы совсем без визы добраться до Албании, покупайте туры в агенствах и летите прямо из Минска. И вот вы в стране у вод Адриатического и Ионического морей – одних из самых чистых и заселенных морскими ежами (будьте осторожны!). Сразу в двух морях можно искупаться, если поехать на курорт Влёра. А если сесть на паром, можно побывать на местных Мальдивах — это город Ксамиль: с белым песком, лазурной водой и мохнатыми пальмовыми зонтиками. Сюда нужно ехать, если пицца и паста в Италии уже не устраивает ни качеством, ни ценой — албанские рестораны не испорчены потоками американских туристов, поэтому смело заказывайте маргариту и равиоли (совет от итальянцев). И если вы всегда мечтали оказаться в бомбоубежище по своей собственной воле, то в Албании вы можете это сделать. Здесь есть 750 тысяч бункеров, которые на поверхности выглядят, как дома хоббитов или бетонные грибы. Самый известный — Bunk'art с сотней комнат, чтобы спасенному диктатору Энвера Ходжи, для которого он был построен, не было скучно.

Вьетнам

Эта страна подойдет тем, кто, покупая путевку, не мечтает отдохнуть от «своих». Здесь происходит «русская лихорадка» с симптоматичными названиями ресторанов «Москва», «Борщ» и «Окрошка». Но любители азиатской кухни тоже могут получить кайф от гастротура по стране. Жерлом бурной вьетнамской жизни считается Нячанг — самый популярный курорт с усыпанными людьми пляжами, коралловыми рифами и здравницами с целебными грязями. Для про-серферов и новичков подойдет курорт Фантхиет. Во Вьетнаме «сезон» с декабря по март – лучше всего сбегать туда из белорусской зимы, к тому же в том регионе не так много стран, куда не нужна виза. Учитесь ездить на байке, запасайтесь хорошей аптечкой и стартуйте изучать азиатскую природу, пляжи и фрукты. Только держите в голове, что Вьетнам – это обычно не про гламурный отдых all inclusive: здесь для полноты эмоций нужно быть скорее путешественником, чем туристом.