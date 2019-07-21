Проект «Арктика», или Очередной провал кремлевских амбиций 3 21.07.2019, 13:21

3,017

Кремлю ничего не остается, как разбавлять суррогатом и без того не самого лучшего качества нефть.

Путин, дабы представить Россию как доминирующую мировую державу, каждый раз в своих выступлениях называет все новые глобальные проекты, в которых готова участвовать страна. Но пока, кроме как показа мультиков про гипероружие и аниматора, переодетого в костюм биоробота Федора, больше похвастаться особо не чем, пишет sprotyv.info.

Гонка вооружений Кремля загнала предприятия российского ВПК в долговую яму так, что решения выхода из кризиса в военной промышленности так до сих пор и не нашли. Но в этот раз хотелось бы остановиться на очередном провальном проекте, а именно освоении Арктического шельфа.

Минприроды РФ подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, из которого следует, что нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты.

А ведь в 2010 году данный шельф считался будущим основным источником прироста нефти и газа в России, и в тот период крупнейшие компании «Роснефть» и «Газпром» вели активную борьбу за получение лицензионных участков.

Основной причиной разработки арктического шельфа, является поэтапная замена истощающихся месторождений нефти и газа на континентальной территории России, новыми перспективными участками. То, что качество добываемой нефти в России ухудшается, показывает скандал с «грязной» нефтью, произошедший весной этого года. Скандал принес Кремлю не только репутационные, но и огромные финансовые потери, чего Россия в условиях нынешних санкций позволить себе не может. При чем, недавно всплыл тот факт, что «грязная» нефть далеко не первый случай, связанный с нефтепроводом «Дружба», а практически нормальное явление внутри страны.

Но на сегодняшний день РФ может похвастаться только одним новым месторождением «Победа», которое «Роснефть» разработала совместно с Exxon Mobil.

Почему же такой стратегически важный проект потерпел неудачу, и за 19 лет практически не сдвинулся с места? А ответ очень прост, сама Россия не имеет ни технологий, ни соответствующего оборудования, ни средств.

2014-й год стал сакральным для проекта, потому что после введения секторальных и экономических санкций со стороны США и ЕС, что привело к ограничению привлечения иностранных инвесторов, финансирования и оборудования, необходимого для разработки месторождений. По- простому, говоря Россия, не смотря на свои амбиции, не в состоянии осуществить данный проект своими силами. Да и мировое падение цен на нефть внесли свою лепту, сделав многие проекты в регионе не рентабельными.

Хотя в «Газпром нефти» и «Роснефти» заявляют, что санкции существенно не повлияли, дальше геолоразведовательных экспедиций дело не сдвинулось. Да и разведка шельфа также идет медленно, по причине отсутствия нужного количества буровых установок. Российские компании попытались восполнить этот пробел за счет Китая, но ресурс китайских компаний тоже ограничен. А из-за отсутствия денег, строительство российских буровых установок вообще не предусмотрено.

Подводя итог, можно сказать, что широкомасштабный проект по освоению арктического шельфа так и остался на бумаге, поэтому Кремлю больше ничего не остается, как потихоньку разбавлять суррогатом и без того не самого лучшего качества нефть.