«Я пойду до конца»: как белорус борется с военкоматом 2 21.07.2019, 13:38

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ФОто: belapan.by

Житель Гродно требует компенсацию за полгода в армии.

У 22-летнего Никиты Болотина из Гродно язва двенадцатиперстной кишки. С таким заболеванием он по закону в мирное время «не годен». Однако молодой человек прослужил в армии полгода, прежде чем его комиссовали. Теперь он собирается вернуть себе потерянные, как он считает, за это время 10 тысяч рублей, пишут naviny.by.

«Собирайся в армию. Поработаешь потом»

В прошлом году Никита окончил юридический факультет Гродненского государственного университета по специальности «Международное право». К моменту окончания вуза у него было уже два предложения работы в Минске.

Молодой человек выбрал частную фирму, где занимался блокчейн-проектом. Прошел испытательный срок с зарплатой в 1000 рублей и перешел на контракт с зарплатой 1500 рублей. Условия работы его устраивали.

ФОто: belapan.by

Однако через четыре месяца после устройства на работу его вызвали в гродненский военкомат для прохождения медицинской комиссии. В сентябре прошлого года комиссия решила — «призвать на срочную военную службу».

У Никиты язва двенадцатиперстной кишки. Это заболевание освобождает от службы в армии в мирное время, в военное время — ограниченно годен (статья 57 пункт В, графа 1 Расписания болезней постановления Министерства обороны и Министерства здоровья Республики Беларусь № 51/170 от 20 декабря 2010 года).

Диагноз поставили в старших классах школы. Периодически парень лежал по месяцу в больнице.

Однако в военкомате ему сказали, что он давно (более трех лет) не обращался к врачам с этим заболеванием, а значит вышел срок давности, и язва больше не является основанием для освобождения от службы.

Работодатель Никиты ходатайствовал о том, чтобы тот проходил службу в резерве. Однако, по словам парня, им устно ответили, что в резерв могут отправить бюджетников — например, учителей, работников атомной станции в Островце, представителей редких профессий. Работник частной фирмы, по мнению военкомата, к этой категории не относится.

ФОто: belapan.by

Никита пришел на личный прием к военному комиссару Гродненской области.

«Он мне сказал: “Собирайся в армию. Поработаешь потом”. Когда мне отказывает полковник, то что мне дальше делать?» — объясняет свое согласие молодой человек.

Считает, что ущерб составил 10 тысяч рублей

Парень служил в Гродно в радиоэлектронной разведке. Через несколько месяцев он сильно простудился и попал в госпиталь. Терапевт на приеме удивился, почему Никиту с язвой вообще взяли в армию. Оказалось, что срока давности по данному заболеванию нет. Такой закон только планировали принять в будущем.

После повторной медицинской комиссии в Минске парня комиссовали.

ФОто: belapan.by

«Это означает, что и на момент призыва я был не годен и не должен был пойти служить. Итог: полгода незаконного нахождения в армии», — говорит Никита.

ФОто: belapan.by

Из-за службы в армии Никита Болотин потерял хорошую работы в столице и уже два месяца не может найти другую. Кроме того, он считает, что потерял деньги за полгода, когда мог бы работать, а это 9000 рублей.

«Моральный ущерб я оцениваю хотя бы в 1000 рублей. Это время, которое я бесполезно провел там, где я не должен был быть, потратил кучу своих нервов, нервов своих родителей», — говорит Никита.

ФОто: belapan.by

Парень хочет вернуть себе 10 тысяч рублей ущерба. Кто именно должен их вернуть — военкомат, врачи или городская власть, представитель которой подписывал заключение, для Никиты не имеет большого значения.

«Я пойду до конца»

Однако пока никто не признает свою вину и не собирается возвращать парню деньги. Болотины написали жалобу в прокуратуру, однако оттуда письмо перенаправили в военкомат.

«Прокуратура вообще ничего не сделала. Она даже не взяла дело на свой контроль. Они лишь обязали военкомат ответить мне», — возмущается молодой человек.

Суть ответа из военкомата сводилась к тому, что нарушений в их работе не было, поскольку призывник не жаловался на состояние здоровья во время призыва.

«Нигде в законе не написано, что мне должно что-то болеть. Это нонсенс», — возмущается Никита.

Позже мать Никиты обратилась в Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных сил. Первый отказ на жалобу заключался в том, что у матери нет доверенности от сына. Болотины отправили повторную жалобу и ждут ответ.

«Мне важно, чтобы кого-то признали виновным и возместили мне ущерб. После этого я все забуду. Но до этого я пойду до конца. Я обращусь в вышестоящие белорусские органы, потом в европейские правозащитные организации и СМИ. Мне важно, чтобы кто-то понес наказание, потому что все время молчать нельзя», — говорит Никита.

«Пусть лучше 10 здоровых не будут проходить военную службу»

Пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров пояснил, что решение о призыве принимает комиссия, где только один человек имеет отношение к армии — военный комиссар.

«В интересах военного ведомства пусть лучше десять абсолютно здоровых не будут проходить военную службу, чем один, имеющий заболевание», — сказал Макаров.

Он отметил, что в ситуации с Никитой Болотиным нужно разбираться детально и «действовать строго в правовом поле». Кто именно допустил ошибку и понесет ответственность, нельзя сказать сразу. Должна проводиться проверка в рамках полномочий военного комиссариата.

Макаров добавил, что в данном случае должен принимать решение суд.

По словам Макарова, за восемь месяцев прошлого года около 150 призывников в Беларуси были комиссованы из армии только по психиатрическим основаниям, которые выявили военные медики. В нескольких случаях комиссованным молодым людям компенсировали нанесенный ущерб.

К слову, на учете призывников в Беларуси всего стоит более 230 тысяч человек. За один призыв должно призываться не более 10 тысяч человек, заметил пресс-секретарь Министерства обороны.