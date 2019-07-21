«Лукашенко хотят подставить» 10 21.07.2019, 13:50

4,790

Федор Повный прокомментировал слова диктатора.

Священник Федор Повный выступил с объяснением, почему Лукашенко назвал церковь в честь Всех Святых, где он возглавляет приход, «главным нашим храмом», сообщает «Солидарность».

Напомним, 9 мая у монумента Победы диктатор заявил:

– 9 мая 2020 года – в день 75-летия Победы – капсулы с этой священной землей (с мест воинских захоронений из всех районов страны – С.) и списки с именами погибших поместят в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в Минске – главного нашего храма.

Слова Лукашенко вызвали вопросы, поскольку главным храмом белорусской православной церкви является Свято-Духов кафедральный собор Минска.

В одной из последних программ «Воскресная проповедь», выходящей на ОНТ, священник Федор Повный прокомментировал заявление главы государства. Его выступление получилось эмоциональным.

– Полетели камни. Слова-камни. Слова унизительных публикаций в интернете. В чей огород они полетели? Совсем не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что полетели эти слова-камни в конечном итоге в наш народ. Ведь эта очевидная попытка поссорить церковь и государство, верующих и атеистов, подставить, простите, Лукашенко, – сказал Повный. – Взахлёб! Гипотеза на гипотезе, одна интересней другой: то ли Кафедральный уже не кафедральный, то Храм-памятник автокефальный, то ли «русская дудка», то ли подобострастный «подкаблучник».

Повный отметил, что при этом Свято-Духов кафедральный собор остался главным храмом Белорусской православной церкви.

– Храм-памятник (в честь Всех Святых) не претендует называться даже просто собором. Это белорусский храм-памяти, посвященный белорусам прежде всего. С точки зрения церковной иерархии он занимает подобающее ему скромное приходское место, – сказал Повный.