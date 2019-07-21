Сильно обогнавшие свое время Егор Седов

21.07.2019, 18:02

Как США победили СССР в «лунной гонке».

Итак, 20 июля 1969 года лунный модуль космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами - Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином (последнего чаще именуют его прозвищем "Базз") - совершил посадку на Луну.

Лунная гонка была выиграна.

А вот новая эра в истории человечества как-то все не начинается и по сию пору.

А вот теперь нужны пояснения.

В "теорию лунного заговора" я не верю. То, почему книжки, посвященные этой теории, издавались в РФ даже после "перезагрузки" на отличной бумаге и с цветными иллюстрациями - примерно понимаю. Кстати, "теория лунного заговора" - заемная. Из той же страны, откуда происходили и экипажи "Аполлонов". (Ну, я же говорю, что ни одна идеологическая пакость в РФ не изобретена - они тут могут приобретать особый цвет и запах, это - да, но Россия - не родина этих "слонов").

Однако и люди, не верящие в теорию "лунного заговора", задаются вопросом: а почему было шесть удачных полетов на Луну (и один - неудачный), а потом - все. Вплоть до сегодняшнего дня. И почему советы не просто проиграли лунную гонку, но отказались от этой идеи?

В том числе и тех, которые в итоге не состоялись. Если бы имелся "лунный заговор", в чем был бы смысл этих невыполненных миссий?

Блок Йеменской Арабской Республики 1969-го года. Интересен он не только портретами экипажа "Аполлона-11" и Вернера фон Брауна, но и схемой предстоящих посадок "Аполлонов". В том числе и тех, которые в итоге не состоялись. Если бы имелся "лунный заговор", в чем был бы смысл этих невыполненных миссий?

Расскажу, как я это вижу.

Дело в том, что США, вопреки нашим представлениям - это монархия, притом - достаточно абсолютистская монархия. И президенты - лишь обслуживающий персонал этого самого монарха. Который титулует себя примерно так: "Я - гражданин США и честно плачу налоги, и поэтому я вправе требовать..."

Монарха можно чем-то заинтересовать. Монарх может быть чем-то напуган. Он, как правило, договороспособен. Но вот надавить на него, переломить об колено, сказать "да плевать нам на твои интересы и на твои хотелки!" - вот так с ним поступить нельзя. Плохо кончится.

И вот смотрите, что случилось.

Его Величество Налогоплательщика в 1961 году убедили в том, что лунную гонку у Советов надо выиграть. Непременно, иначе - всемирный позор!

Он с этим согласился.

Но в 1969-м уже давно не стало того самого президента, который лунную гонку объявил. Вместо него имелся "худший из президентов". Который вряд ли кого-то чем-то мог увлечь.

Лунная гонка выиграна. Флаг США - над Луной. Ура!

Конец 1969-го - "Аполлон-12", вторая посадка, прогулка к находящейся неподалеку прилетевшей за несколько лет до того автоматической станции. Ура!

1970-й, старт несчастливого во всех отношениях "Аполлона-13". А Его Величество Налогоплательщик смотрит по ТВ в основном бейсбол. Какой-то там очень-очень важный матч...

Вот и все. Кончился монарший интерес.

А вслед за этим, конечно, появляется монарший вопрос: "Так, а куда пошли мои денежки?"

Но можно было как-то ответить. И можно было продолжать. И продолжали - до самого конца 1972-го.

А дальше наступил тот страшный для Цивилизации год, последствия которого мы ощущаем и сейчас.

Год задранных "третьемирцами" нефтяных цен.

Год зарубленных проектов.

Год фактического поражения в Холодной войне (Вьетнам и Хельсинки - это лишь первые следствия).

Понятно, что после этого никакие уговоры на Его Величество Налогоплательщика не подействовали бы.

Лунный проект был свернут, и это вызывает какие-то сомнения? Но почему мы тогда не смотрим, а что еще случилось для той же американской космонавтики?

Орбитальная станция "Скайлэб" на блоке Венгрии (1973)

Орбитальная станция "Скайлэб" на блоке Венгрии (1973).

"Дитем" лунной программы стала орбитальная станция "Скайлэб". Три полета "Аполлонов", три рекорда пребывания, три мучительных попытки "довести до ума" станцию уже в полете. Успешных попытки! А дальше?

А дальше предполагалась стыковка с "шаттлом". перевод на орбиту, где "Скайлэб" существовала бы и дальше. Но "шаттл" задержался со вводом в строй, а несчастная станция - сгорела и утонула.

И таких проектов в разной степени недореализации было во множестве.

Кстати, были они и у Советов.

Слетала Терешкова в космос? Ура, мы - первые.

Вышел в космос Леонов из "Восхода-2"? Ура!

А кто и что слышал про женский экипаж?

Про совместный полет "Восходов"? Про длительный полет?

Первенство? Ура. А дальше - пустота. До какого-то, конечно, времени. Но полет Савицкой - это уже иная техника, иные разработки. А Терешкова - такой отдельный яркий полет.

Примерно то же произошло и у американцев с их лунной программой.

Блок Коморских островов к 20-летию полета "Аполлона-11". Любопытнее всего поля: Советы забыты не были, изображен проект лунного корабля. Стало это возможно не сразу, а лишь в "перестройку" - с прекращением идиотской игры в секретность

Блок Коморских островов к 20-летию полета "Аполлона-11". Любопытнее всего поля: Советы забыты не были, изображен проект лунного корабля. Стало это возможно не сразу, а лишь в "перестройку" - с прекращением идиотской игры в секретность.

Просто нужно признать: космонавтика не была "печальной ошибкой здравого смысла", как считал не имевший к ней прямого отношения Нильс Бор. Но она сильно опередила свое время. В отличие от авиации, которая изначально могла развиваться в виде бизнес-проектов. А вот время частных бизнес-проектов для космоса приходит только сейчас.

Так что, если поглядеть на нынешнюю юбилейную дату века из XXII, XXIII или XIV, то она будет восприниматься, как путешествие Эйрика Рыжего в Новый Свет. Ну да, был такой храбрый скандинав. Доплыл. Индейцев повстречал. А что дальше? Плавания в Новый Свет были поставлены европейцами на поток? Вот то-то же...

Но сказанное отнюдь не снижает героизм ни экипажа Эйрика, ни команд "Аполлонов". Скорее, наоборот.

Егор Седов, "Фейсбук"