Блеск и нищета Лошицы 2 Александр Томкович

21.07.2019, 18:37

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Все казалось безоблачным до того момента, пока не пришло время платить.

Сравнивая нынешние красоты столичной Лошицы с тем, что было всего пять лет назад, трудно удержаться от превосходных эпитетов. Как и от менее благозвучных, когда узнаешь, что происходит со знаменитым музеем в настоящий момент…

Но обо всем по порядку.

В простонародье это место называют Лошицким музеем. Если же использовать язык официальных документов, то это «Лошицкая усадьба» ГУ «Музей истории г. Минска».

Решение о реконструкции объекта было принято в 2014 году, а в 2015-м возрожденный музей показали Лукашенко. Кадры, как он осматривает экспозицию, без труда можно найти в архивах «всемирной паутины». Наверное, увиденное ему понравилось. Оно и понятно — блеск представленной экспозиции вряд ли кого мог оставить равнодушным. Особенно, если учесть, что лошицкая аутентика — немногое из исторического наследия, сохранившегося в Минске.

Впрочем, назвать все экспонаты музея лошицкими будет ошибкой, ибо из того, что там экспонируется сегодня, местное происхождение далеко не у многих. Дело в том, что из того, что здесь находилось в старину, до наших дней не сохранилось почти ничего. Чтобы достойно представить экспозицию Лукашенко (и посетителям), музей воспользовался услугами 11 коллекционеров, среди которых и был Виталий Жуков.

В начале девяностых годов прошлого века наша газета первой написала о молодом певце, который отличался непривычной для тех лет экстравагантностью, хорошими вокальными данными и сценическим именем на французский манер — Витали Жукофф.

Сегодня мы снова вспоминаем Витали, точнее Виталия Жукова. Но не в качестве певца, а как известного коллекционера, искусствоведа, члена Союза дизайнеров Беларуси, воспитанника знаменитой парижской академии изящных искусств и выпускника академии в Минске, которая носит почти такое же название.

Именно Виталий Жуков разработал концепцию наполнения одного из залов знаменитой художественной галереи Михаила Савицкого.

Из частной коллекции Жукова Лошицкий музей взял почти двести экспонатов и вместе с другими предметами искусства украсил ими все залы нижнего этажа.

Все казалось безоблачным до того момента, пока не пришло время платить. Обычная практика — музеи при необходимости постепенно выкупают у владельцев то, чем они дали временно попользоваться.

Трудно сказать, чем руководствуются чиновники от культуры при подобных действиях, но процедура настолько затянулась, что 25 октября 2017 года Виталий Жуков и еще трое коллекционеров обратились с письмом к президенту, где в весьма тактичной форме выразили по этому поводу недоумение.

А дальше произошло то, что с трудом поддается нормальному объяснению. Не стану утомлять подробностями, но показанные президенту в 2015 году экспонаты в начале года текущего вдруг стали не тем, за что первоначально выдавались.

14 января 2019 года из министерства культуры пришел ответ, где указывалось, что «…получены искусствоведческие заключения на 52 предмета, закуплено 38 предметов у 11 коллекционеров, принято в дар 5 предметов, отклонено приобретение 152 предметов… В залах «Большая гостиная», «Столовая», «Кабинет Любанского» находится значительное количество случайных предметов невысокого художественного уровня».

Как и тот высокий чиновник, кому их показывали в 2015 году, я не являюсь специалистом в данной сфере, но сам факт обмана главы государства вызывает минимум три вопроса.

Во-первых, зачем выдавать за шедевры то, что таковым не является изначально?

Во-вторых, зачем их вообще было показывать Лукашенко?

В-третьих, почему музейным делом руководят люди, которые сразу не могут увидеть «невысокий художественный уровень» предметов? Почему для этого им понадобилось больше четырех лет?

Понятно, что средства на культуру выделяются мизерные. Но, на мой взгляд, это не повод для того, чтобы годами водить за нос или не платить вовсе коллекционерам.

Нетрудно догадаться, что большинство отвергнутых предметов принадлежит именно Виталию Жукову, который параллельно с обращением в нашу газету, сходил на прием к зампреду Мингорисполкома Цурану и намерен обратиться в Следственный комитет относительно коррупции и порчи предметов из своей коллекции.

Лично у меня нет никаких сомнений, что в этой многолетней тяжбе вскоре будут расставлены все точки над «і». Но беспокоит другое: как бы что-то по-настоящему стоящее не было заменено очередной безвкусицей по принципу «лучше, чем ничего» ...

Александр Томкович, sn-plus.com