На избирательном участке в Варшаве победила партия «Слуга народа» 22.07.2019, 9:44

В тройку лидеров вошли также партии «Европейская солидарность» и «Голос».

На участке в Варшаве на внеочередных парламентских выборах в Украине больше всего голосов получила пропрезидентская партия "Слуга народа". В тройку лидеров вошли также партии "Европейская солидарность" и "Голос", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В частности, за "Слугу народа" проголосовали 35,4% избирателей в Варшаве, за "Европейскую солидарность" – 24,3%, партию "Голос" – 23,2%.

Пятипроцентный избирательный барьер преодолела в Варшаве также Партия Шария - 5,6%.

Все остальные партии получили значительно меньше голосов поддержки. В частности, "Сила и честь" - 2,6%, "Свобода" - 2,4%, "Батькивщина" - 1,7%, "Движение новых сил" - 1,2 %.

В целом, на участке в Варшаве в воскресенье проголосовали 2382 украинца, что почти вдвое меньше, чем во время второго тура президентских выборов.

Напомним, что ЦИК обработала 99,09% протоколов заграничных участков. Так, по результатам обработки 99,01% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,40%.