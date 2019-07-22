Власти проводят эксперимент по расширению полномочий милиционеров 31 22.07.2019, 11:22

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Фото: БелТА

Эксперимент проводится в Шарковщине.

Об этом сообщает газета "Кліч Радзімы".

Эксперимент проходит с 31 мая 2019 года по 31 января 2020-го. Задействованные в нем милиционеры получат полномочия сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

То есть станут «универсальными» милиционерами, которые отвечают за все, что происходит на их административном участке (всего их в районе 11).

"Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. В сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется, — отмечает начальник ОВД Сергей Орешков. — Мы надеемся, что в последующем такая практика будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в районе".

Участковые-шерифы уже появились в некоторых других регионах страны — например, в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.