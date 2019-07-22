Появился рейтинг самых доступных и дорогих городов для жизни 1 22.07.2019, 11:41

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Цюрих, Швейцария

Фото: Depositphotos

Эксперты составили список, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья.

Эксперты портала Numbeo назвали самые дешевые и самые дорогие для жизни города в мире. Так, доступней всего жить в Равалпинди и Карачи (Пакистан), а вот запастись деньгами нужно жителям Сан-Франциско, Нью-Йорка, Женевы, Цюриха, Базеля, Лозанны, Бруклина, Вашингтона, Сан-Хосе и Бостона, пишет segodnya.ua.

Отметим, что рейтинг составили, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями – нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).

Равалпинди, Пакистан

Фото: Depositphotos

В Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно – это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. В десятку самых дешевых городов для проживания также попали еще два пакистанских города – Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции ТОП-10 достались индийским населенным пунктам.