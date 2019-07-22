Süddeutsche Zeitung: «Единая Россия» на исходе 22.07.2019, 19:26

Партия cлишком слаба, чтобы побеждать честно.

"Единая Россия" непопулярна, как никогда прежде, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод - inopressa.ru) . - На муниципальных выборах многие предпочитают выступать как независимые кандидаты. Некоторые уже видят, как партия близится к концу".

"Каждый год региональные выборы говорят что-то о состоянии национальной политики, в 2018 году они стали позором для правительства, - отмечает журналистка Зильге Бигалке. - Тогда сразу несколько его кандидатов проиграли в борьбе за должности губернаторов блеклым конкурентам, которые выдвигали свои кандидатуры вовсе не для того, чтобы победить. В этом году для правительственной партии "Единая Россия" и сторонников Кремля ситуация стала еще более сложной, говорит Алексей Мухин, руководитель прокремлевского Центра политической информации. "Для них это начало кризиса", который скоро может обостриться, говорит он. В 2021 году состоятся новые выборы в Госдуму".

"Сегодня правительственная партия не только слишком слаба для того, чтобы побеждать на выборах честным путем. Она также ведет себя крайне неумело в своем мошенничестве, - указывает издание. - В Мосгордуме ей принадлежит большинство мест, однако в сентябре там ни один кандидат не будет выступать от "Единой России". Партия настолько непопулярна, что ее члены предпочитают выдавать себя за независимых кандидатов. Дошло до того, что даже заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский отрешился ради голосования от принадлежности к партии. Также и в других местах должностные лица избегают ее как болезни".

"Единая Россия" на исходе", - говорит Константин Гаазе, социолог Московского Центра Карнеги.

"Если правительственная партия действительно потеряет шансы быть избранной, президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, председателю партии, придется обратиться к другим структурам. Для изменения конституции Путину, который не является членом партии, потребуется две трети голосов в Думе. Уже давно ходят домыслы о том, что таким образом он мог бы остаться у власти после окончания своего президентского срока в 2024 году. По данным опросов окологосударственного института ВЦИОМ, за правительственную партию готовы проголосовать лишь 32% избирателей. Независимый "Левада-центр" насчитал лишь 25%", - говорится в статье.

"Это не добрый знак для выборов 2021 года", - констатирует издание.

В Москве граждане протестуют, выступая за свободные выборы. "Независимые кандидаты по всей стране стоят перед одним и тем же препятствием: для того, чтобы участвовать в выборах, им необходимо собрать подписи трех процентов всех избирателей в их округе. Они собирают их в отпускное время и в стране, где многие люди неохотно открывают двери, чтобы предоставить свои личные данные, - отмечает Бигалке. - Правило трех процентов сделали лишь для того, чтобы не допустить неугодных кандидатов, заявила недавно политолог Екатерина Шульман в своем видеоблоге. К тому же осуществляются нападки в СМИ и атаки на точки сбора подписей, фиктивные кандидаты стоят в очереди перед избирательными комиссиями, чтобы другие не могли зарегистрироваться".

В Москве избиркомом не были допущены к выборам в основном оппозиционные политики, среди них Любовь Соболь и Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков. В субботу во время демонстрации они все вместе стояли на сцене. "Один за всех и все за одного", - кричала им толпа. Оппозиция не могла сблизиться годами, говорит эксперт Константин Гаазе. "Теперь их побуждают объединиться". Ярость неуслышанных избирателей надувает ветром их паруса, - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. - Как далеко он их унесет?".